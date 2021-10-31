البرازيل تسجل 6761 إصابة و130 وفاة جديدة بكورونا
Reuters RICARDO MORAES
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 6761 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و130 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين بلغ عدد الوفيات نحو 608 آلاف وفاة.
المصدر: وكالات
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