البرازيل تسجل 6761 إصابة و130 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 6761 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و130 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين بلغ عدد الوفيات نحو 608 آلاف وفاة.

المصدر: وكالات