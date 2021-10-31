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أردوغان: بايدن أبدى نهجا إيجابيا في قضية مقاتلات "F-16"

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أردوغان: بايدن أبدى نهجا إيجابيا في قضية مقاتلات
Reuters
الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والتركي، رجب طيب أردوغان، في روما يوم 31 أكتوبر 2021.
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ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لمس خلال لقائه اليوم الأحد مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، "نهجا إيجابيا" من جانبه في مسألة شراء تركيا مقاتلات "F-16".

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في روما مساء الأحد: "بحثنا مع بايدن تحديث وشراء مقاتلات F-16، وسبل حل القضايا المتعلقة بذلك بأفضل صورة".

وأضاف الرئيس التركي: "لمست موقفا إيجابيا من بايدن حيال مسألة شرائنا طائرات F-16".

وأشار أردوغان إلى أن وزيري الدفاع، التركي خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستن، سيتابعان هذا الملف.

المصدر: وكالات

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