إيران: بوسع بايدن إصدار أمر تنفيذي لو كان جادا بشأن إحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بإمكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار "أمر تنفيذي" لإحياء الاتفاق النووي لو كانت بلاده جادة بخصوص العود للاتفاق المبرم في 2015.

وأضاف في حديثه مع صحيفة "إيران" المملوكة للدولة: "يكفي لبايدن أن يصدر أمرا تنفيذيا غدا يعلن عودتهم (الولايات المتحدة) للانضمام إلى الاتفاق من النقطة التي انسحب سلفه منها".

وأضاف: "لو أن هناك إرادة جادة من واشنطن للعودة إلى الاتفاق، فليس هناك حاجة لكل هذه المفاوضات بالمرة".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن "واشنطن ترغب في استمرار جزء كبير من العقوبات التي فرضها ترامب على إيران، وهذا غير مقبول بالنسبة لطهران".

يذكر أن الاتفاق المذكور انهار في 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، ما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم.

وفي قمة مجموعة العشرين بإيطاليا أمس السبت، حث زعماء كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا طهران على استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أجل "تجنب تصعيد خطير".

المصدر: "رويترز"