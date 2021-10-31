"طالبان" تدعو المجتمع الدولي لدعم "تغيير المناخ نحو الأفضل" في أفغانستان

عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، دعت حركة "طالبان" التي عادت للحكم في أفغانستان المجتمع الدولي إلى دعم المشاريع الخضراء في البلاد.

وأشار المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين الذي عينته الحركة لمنصب "مندوب الإمارة الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة"، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، إلى أن الطقس في أفغانستان "هش جدا" وهناك حاجة إلى بذل "قدر هائل" من الجهود.

1/2

Afghanistan has a fragile climate. There is need for tremendous work. Some climate change projects which have already been approved and were funded by Green Climate Fund,

UNDP, Afghan Aid, should fully resume work. This, on the one hand, will help change the climate — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) October 31, 2021

ولفت شاهين إلى أن المشاريع الخاصة بتغير المناخ التي قد تمت المصادقة عليها وتحظى بالتمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة Afghanaid الإغاثية يجب أن تستأنف عملها بالكامل.

وقال إن ذلك "سيساعد من جانب تغيير المناخ نحو الأفضل ومن جانب آخر سيوفر فرص عمل إضافية للناس"، مبديا التزام السلطات الأفغانية الجديدة بضمان أمن وسلامة المنظمات الخيرية وغير الحكومية في البلاد.

المصدر: RT