بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين(G20) في روما.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن أعرب خلال اللقاء، عن معارضته لتصرفات الصين "التي تتعارض مع قيمنا ومصالحنا، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ، والتبت، وهونغ كونغ، وبحر الصين الشرقي والجنوبي، وتايوان".

وذكر برايس أن "الوزير بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الجانبين، لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

والاجتماع في روما، هو الأول بين البلدين منذ جلسة عاصفة في ألاسكا في مارس الماضي، وبخ خلالها الوفد الصيني الجانب الأمريكي، بينما كانت كاميرات التليفزيون تدور.

وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات، من بينها التجارة، وحقوق الإنسان، وقضية تايوان، ووباء كوفيد-19.

المصدر: "أ ف ب".