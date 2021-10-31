طاجيكستان تنفي إنشاء الصين قاعدة عسكرية في أراضيها قرب حدود أفغانستان

نفت حكومة طاجيكستان صحة الأنباء عن عزم الصين إنشاء قاعدة عسكرية في الأراضي الطاجيكستانية، قرب حدود أفغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، حسب بيان نشرته اليوم الأحد وكالة Khovar الرسمية، أن الادعاءات عن إنشاء قاعدة صينية داخل البلاد لا تتوافق مع الواقع ، مشيرة إلى أن هذه المسألة ليست مطروحة على الأجندة الثنائية.

وشددت الوزارة على أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية الطاجيكية ووزارة الأمن العام الصينية تقضي بإجراء تدريبات مشتركة بين أجهزة أمن الدولتين على أساس البنى التحتية الموجودة في مقاطعة بدخشان الجبلية ذاتية الحكم الذاتي شرق طاجيكستان، دون إنشاء أي مرافق جديدة.

وكانت الخارجية الصينية قد نفت أمس أيضا صحة الأنباء عن بناء القاعدة المزعومة في طاجيكستان.

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير إعلامية نسبت إلى وزير الداخلية الطاجيكي، عبد الرحمن ألامشوزودا، تصريحه بأن برلمان بلاده صادق على مشروع بناء قاعدة مخصصة لأجهزة الأمن الصينية بقيمة 100 مليون ساماني طاجيكي (نحو 8.9 مليون دولار)، مشيرا إلى إعفاء كافة الأجهزة التي سيتم تصديرها إلى البلاد من الصين عن الضرائب والتعريفات الجمركية.

المصدر: Khovar + "سبوتنيك-أفغانستان"