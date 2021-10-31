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نتائج رسمية.. الحزب الحاكم في جورجيا يفوز بالانتخابات البلدية

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نتائج رسمية.. الحزب الحاكم في جورجيا يفوز بالانتخابات البلدية
Reuters
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فاز الحزب الحاكم في جورجيا، بالدورة الثانية من الانتخابات البلدية، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت اليوم الأحد.

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وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية جورجيا، فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بفارق ضئيل في 19 من أصل 20 بلدية في الانتخابات التي نافس فيها مرشحي "الحركة الوطنية المتحدة".

وهنأ رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، الجميع بالفوز في الجولة الثانية، قائلا: "لقد فزنا في كل المدن".

من جهته، أكد زعيم "الحركة الوطنية المتحدة"، نيكا ميليا، أن المعارضة لن تعترف بهذه النتائج، متهما "الحلم الجورجي" بأنه "سرق الانتخابات". وقال: "لم تعد هناك انتخابات في هذا البلد. أيها المواطنون، أنتم الذين تتشاركون قيم الديمقراطية الأوروبية، استعدوا لنضال لا هوادة فيه".

المصدر: "أ ف ب".

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