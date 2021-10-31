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الرئيس الصيني: بكين "ملتزمة" بالانفتاح بعد القيود التي فرضتها كورونا

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الرئيس الصيني: بكين
Reuters
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن الصين "ستظل ملتزمة بالانفتاح" بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا.

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وفي خطاب عبر تقنية الفيديو في اجتماع مجموعة العشرين في روما، قال إن الصين "ستظل ملتزمة بالانفتاح" بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا، بما يتماشى مع سياسة الدولة الحالية.

وأضاف: "هذا سيكون من أجل إطلاق العنان لإمكانات سوق الصين الضخمة والطلب المحلي الهائل". وأكد أن بلاده تستمر في تطوير بيئة أعمال "على أساس مبادئ السوق التي يحكمها القانون وتتوافق مع المعايير الدولية".

ودعا الرئيس الصيني إلى الوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وطالب الدول المتقدمة بقيادة جهود الحد من انبعاثات الكربون في اجتماع مجموعة العشرين.

المصدر: "أ ب"

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