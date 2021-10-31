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نيويورك.. تلقيح 80% من عناصر الشرطة ضد فيروس كورونا

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نيويورك.. تلقيح 80% من عناصر الشرطة ضد فيروس كورونا
Reuters
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أعلن مفوض شرطة نيويورك، أنه تم تطعيم 80 في المائة من عناصر شرطة نيويورك، حتى الآن، ضد فيروس كورونا.

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وأوضح مفوض الشرطة، ديرموت شيا، أن "أكثر من ألف عنصر من شرطة نيويورك أخدوا اللقاح، مع اقتراب الموعد النهائي لحصول موظفو المدينة على اللقاح، أو إجبارهم على الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر".

وأكد أننا "سنكون على ما يرام، لدينا خطط طوارئ من أجل إبقاء رجال الشرطة في الشوارع، وتشمل إعادة تعيين الأفراد الذين ليسوا في العادة في دورية، وتعليق التدريب مؤقتا".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، رفع معظم قيود كوفيد-19 بعد تطعيم 70 في المائة من جميع سكان الولاية البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: "NEWYORKPOST".

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