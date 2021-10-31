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سقوط مجموعة صواريخ "كاتيوشا" في العاصمة العراقية بغداد

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سقوط مجموعة صواريخ
Reuters
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن مجموعة صواريخ "كاتيوشا" سقطت صباح اليوم في بعض مناطق العاصمة بغداد.

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مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل
مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل

وقال المصدر لـRT، إن "دوي انفجارات سمع في جانب الكرخ من بغداد، في منطقتي المنصور والحارثية".

وأضاف، أن "دوي الانفجارات كان نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ في الحارثية والمنصور".
وأشار المصدر، إلى أن "الانفجارات لم تتسبب بأي خسائر بشرية".

المصدر: RT

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