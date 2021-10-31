إصابة شخص بعملية طعن داخل مترو في كوينز الأمريكية
المصدر: NEWYORKPOST
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أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة شخص، في هجوم بسكين داخل مترو الأنفاق في كوينز بمدينة نيويورك.
وقالت إدارة شرطة نيويورك، إنها استجابت لتقرير عن مواجهة على رصيف القطار المتجه شمالا في محطة 74 ستريت في جاكسون هايتس. وأضافت "ربما يكون هناك رجل أو اثنان هاجما الضحية بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه وتمزق في عينه".
وبحسب الشرطة، حاول الرجل الثاني التدخل وربما كان بحوزته مسدس. وقالت "إن المهاجم أو المهاجمين فرا على ما يبدو سيرا على الأقدام".
وتم نقل الضحية إلى إحد المستشفيات حيث من المتوقع أن يتعافى تماما.
وقال رجال الشرطة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات، والتحقيق جار.
المصدر: "NEWYORKPOST".
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