مقتل شخصين بإطلاق نار في حفلة بمناسبة هالوين في كاليفورنيا الأمريكية

قتل شخصان على الأقل وأصيب 5 آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفلة بمناسبة عيد هالوين الأمريكي في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مكتب شريف دائرة ساكرامينتو في كاليفورنيا أن مئات الأشخاص اجتمعوا ليل الجمعة إلى السبت بقصر حفلات في شارع بالم أفينيو حيث أطلق مجهول النار على الحاضرين وقتل شابين وأصاب 5 أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطيرة.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث وتعمل على البحث عن المهاجم.

المصدر: "فوكس نيوز"