البرازيل تسجل 232 وفاة و10693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 232 وفاة و 10693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 607 آلاف، فيما تخطى عدد الإصابات الـ21 مليونا.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز" + RT