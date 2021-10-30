لندن تدرس استخدام "آلية تسوية النزاعات" مع الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الصيد مع فرنسا

أعلن ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أن لندن تدرس استخدام آلية تسوية النزاعات مع الاتحاد الأوروبي المدرجة في اتفاق التجارة (بريكست).

وأشار فروست في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إلى أنه إذا تم تنفيذ التهديدات الفرنسية في 2 نوفمبر، فإن هذا الأمر سيضع الاتحاد الأوروبي في حالة خرق لالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة التي تم إبرامها بين الجانبين.

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وأضاف: "لذلك نحن نفكر بجدية في بدء إجراءات تسوية النزاعات على النحو المنصوص عليه في المادة 738 من قانون التحكيم التجاري (في الاتفاقية)".

6 As I set out yesterday to @MarosSefcovic, these threats, if implemented on 2 November, would put the EU in breach of its obligations under our trade agreement. So we are actively considering launching dispute settlement proceedings as set out in Article 738 of the TCA. — David Frost (@DavidGHFrost) October 30, 2021

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعتبر خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت أن "التهديدات الفرنسية في ما يتعلق بالصيد غير مبررة على الإطلاق".

يذكر أن فرنسا احتجزت يوم الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستنكرت فرنسا رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها بموجب "بريكست".

المصدر: RT