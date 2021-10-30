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تركيا تعلن تحييد اثنين من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق

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تركيا تعلن تحييد اثنين من عناصر
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، "تحييد إرهابيين اثنين" من "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزيمة وفعالية كبيرين".

وأضافت أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا" في إطار عملية "مخلب النمر"، بشمال العراق".

وفي 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة حفتانين بجبال شمال العراق.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول

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