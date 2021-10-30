ميركل تكشف عن خططها بعد انتهاء مشوارها السياسي

تحدثت القائمة بأعمال المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها تريد السفر والقراءة أكثر بعد خروجها من السياسة العامة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "Franfurter Allgemeine Zeitung" التي تم نشرها اليوم السبت: "أرى حاليا أنه توجد هناك أشياء كانت تنقصني أثناء ولايتي، ممكن السفر والقراءة والقيام بأي شيء مهم في وقت فراغي، علما أن شيئا قاتلا لن يحدث بعد مرور 20 دقيقة. هذا ما أتوقعه".

وتقوم أنغيلا ميركل ابتداء من الثلاثاء الماضي بأعمال المستشارة الألمانية بعد انتهاء فترة ولايتها. وستنفذ واجباتها حتى انتهاء مفاوضات الائتلاف برئاسة الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتز، الذي من المتوقع أن يخلفها بمنصب المستشارية.

المصدر: تاس