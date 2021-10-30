بريطانيا تعلن أنها سترسل ملايين أخرى من لقاحات كورونا إلى بلدان نامية

سترسل بريطانيا إلى دول نامية 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية هذا العام في خطوة سيبلغ رئيس وزراء بريطانيا بقية قادة العالم بأهميتها الشديدة لتسريع التعافي الاقتصادي.

إقرأ المزيد

ويجتمع اليوم قادة بلدان مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم، في روما، في قمة يأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تحرز تقدما في التوصل إلى التزامات راسخة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل محادثات المناخ في قمة الأمم المتحدة (كوب 26) التي تعقد بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا).

وخلال اجتماع قادة مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية هذا العام، تعهدت بريطانيا بمنح ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار هدف المجموعة لتوفير مليار جرعة، وهي خطة قال منتقدوها إنها شديدة البطء.

وقالت بريطانيا في بيان، إنها سلمت عشرة ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى آلية "كوفاكس" التي تهدف للتوزيع العادل للقاحات، مضيفة أنها ستسلم عشرة ملايين جرعة أخرى في الأسابيع المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 30.6 مليون في 2021.

وفي 2022 ستتبرع بريطانيا بما لا يقل عن 20 مليون جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا"، فضلا عن التبرع بعشرين مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" أمرت الحكومة بتوفيرها لآلية "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي".

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيقول لقادة العالم: "أهم أولوياتنا كمجموعة العشرين يجب أن تكون المضي قدما في التوزيع السريع والعادل والعالمي للقاحات".

المصدر: رويترز