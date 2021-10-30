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جونسون يحذر من انهيار الحضارة العالمية بسرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية

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جونسون يحذر من انهيار الحضارة العالمية بسرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية
Reuters
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حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زعماء العالم على ضرورة تصعيد تصديهم للتغيرات المناخية، وذلك قبيل ساعات من بدء اجتماع زعماء "مجموعة العشرين".

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وقال جونسون، بحسب وكالة "رويترز" إن الحضارة العالمية يمكن أن تنهار بنفس سرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية القديمة، ما لم يتم فعل المزيد.

ورأى أن "الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية، إذا لم يتم إحراز تقدم في معالجة تغير المناخ".

وتستضيف روما، اليوم، قمة مجموعة العشرين لمدة يومين التي تركز على 4 ملفات أبرزها "كورونا والمناخ"، فيما قد تتطرق إلى بعض الملفات السياسية، خاصة في اللقاءات الثنائية لقادة الدول.

المصدر: "رويترز"

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