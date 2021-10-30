"يوتيوب" يحذف مقطع فيديو للرئيس البرازيلي

حذف موقع يوتيوب فيديو للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي نشره على قناة يوتيوب لنجله كارلوس، بحسب موقع الأخبار" UOL" المحلي.

وبحسب الموقع: "أزال موقع يوتيوب اليوم فيديو للرئيس جايير بولسونارو.. من قناة كارلوس بولسونارو".

ووفقا لقواعد الشركة، يمنع نشر محتوى المستخدمين الذين تم فرض قيود مسبقة عليهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أزالت شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وموقع يوتيوب، مقطع فيديو لبولسونارو تحدث فيه عن الارتباط بين لقاحات فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية.

أدى انتهاك الرئيس البرازيلي لسياسة YouTube إلى حظر أسبوعي لنشر أي تسجيلات جديدة له.

المصدر:نوفوستي