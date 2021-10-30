البرازيل تسجل 11965 إصابة و394 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 11965 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و394 وفاة جراء الفيروس.
وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى607462.
المصدر: "رويترز"
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