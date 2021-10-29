ماكرون: لا دليل على تسبب روسيا في ارتفاع أسعار موارد الطاقة

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه لا يوجد دليل على وجود تلاعب بأسعار موارد الطاقة.

وجاء تصريح ماكرون ردا على سؤال الصحيفة عما إذا كان يلقي باللوم على روسيا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لأن يكون لدينا وضوح أفضل واستقرار في الأسعار حتى لا يتسبب التوتر المحيط بأسعار الطاقة في أجواء من الغموض والضبابية بما يقوض تعافي الاقتصاد العالمي".

المصدر: "رويترز"