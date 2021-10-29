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قصر باكنغهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث الثانية بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية

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قصر باكنغهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث الثانية بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية
Reuters
الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية.
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ذكر مسؤولون في القصر الملكي البريطاني أن الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث الثانية، بالراحة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن قصر باكنغهام أن الأطباء نصحوا إليزابيث الثانية، أقدم ملوك العالم والأطول حكما، بتجنب الزيارات الرسمية والقيام فقط بالواجبات الخفيفة خلال تلك الفترة.

وأضاف القصر أن الملكة البالغة 95 عاما لن تحضر مهرجانا تذكاريا سينظم يوم 13 نوفمبر لكن لديها "نية أكيدة" لحضور مناسبة وطنية تذكارية لقدامى المحاربين يوم 14 نوفمبر.

ولن تلقي ملكة بريطانيا كلمة بشخصها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ في غلاسكو في الأسبوع المقبل.

لكن مصدرا في القصر قال، حسب "رويترز"، إن الملكة في حالة معنوية مرتفعة وسجلت اليوم الجمعة كلمة مصورة ستذاع على وفود المؤتمر.

وبقيت إليزابيث طوال الليل في مستشفى الأسبوع الماضي بعد أن خضعت لـ"فحوص أولية" خاصة بمرض غير معلن لا علاقة له حسب الرواية الرسمية بـ"كوفيد-19".

المصدر: "رويترز"

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