جونسون يشيد بفرنسا "الحليفة" وماكرون "الصديق"
Reuters mjb
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن فرنسا "واحدة من أفضل وأقدم وأقرب الحلفاء" إلى بلاده، مؤكدا أنه سينقل هذه الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء تصريح جونسون خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى روما لحضور قمة مجموعة العشرين، حيث يعتزم لقاء الرئيس الفرنسي.
وأضاف أن "الروابط التي توحدنا وتربطنا أقوى بكثير من الاضطرابات الموجودة حاليا في علاقتنا. هذا ما سأقوله لإيمانويل، وهو صديق عرفته منذ سنوات عديدة".
ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل وسط خلاف بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: "رويترز"
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