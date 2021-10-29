إيران تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 9893 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.909.402، فيما بلغ إجمالي الوفيات 125.998 حالة.

ولفتت إلى تعافي 5.482.737 شخصا من الفيروس، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة حاليا 4014 شخصا.

وتلقى حتى الآن 52 مليونا و199 ألفا و440 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في إيران، فيما تلقى 33 مليونا و88 ألفا و940 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 81 ألفا و537 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 85 مليونا و369 ألفا و917 جرعة، وفق الصحة الإيرانية.

المصدر: وكالة "مهر"