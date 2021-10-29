لماذا تبيع حملة ترامب قمصانا تحمل شعار "Let's Go Brandon"؟

أرسل فريق حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلكترونية يعرض فيها قمصانا تحمل شعار "Let's Go Brandon" مقابل تبرع للحملة بمبلغ 45 دولارا أو أكثر. فما هو سبب هذا الشعار؟

وجاء في الرسالة: "ربما سمعت هذا الشعار يطلق في أي مكان يجتمع فيه الأمريكيون الوطنيون. الآن، وضع الرئيس ترامب العبارة الجديدة المفضلة لأمريكا على قمصان. هذا صحيح. لقد أذن الرئيس ترامب للتو بإطلاق علامته التجارية الجديدة، ضمن إصدار محدود من قمصان "LET'S GO BRANDON".

وذكرت الرسالة أنه "سواء كنت في حفلة موسيقية أو مباراة كرة قدم أو مجرد نزهة في الحديقة، فمن المحتمل أن تسمع شخصا يقول "LET'S GO BRANDON"، الآن يمكنك الحصول على قميص خاص بك"، مضيفة: "هناك طلب مرتفع على القميص، في حين أن المخزون منخفض".

أما بالنسبة إلى الشعار فانتشر في سباق NASCAR في ولاية ألاباما، للإشارة إلى سائق NASCAR براندون براون، ولكن عندما يهتف الناس أو يكتبوا "براندون ، فإنهم في الواقع لا يهتفون للسائق، بحسب شبكة abc.

وقد انتشرت العبارة، بعد أن كان السائق براندون براون، يجري مقابلة تلفزيونية، فيما كان الحشد في الخلفية يرددون شتائم بحق الرئيس جو بايدن ومن بينها "f*** Joe Biden"، إلا أن المذيع الذي كان يجري المقابلة، استمر في اجراء المقابلة، وقال: "كما تسمعون فإن الجمهور يهتف LET'S GO BRANDON".

ومنذ ذلك الوقت انتشرت العبارة، ضمن معناها الضمني، وها هي الآن أصبحت علامة تجارية لحملة ترامب".

المصدر: The Hill