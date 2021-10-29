رئيس وزراء إيطالي سابق: توقيت عقد قمة "G20" غير موفق

اعتبر رئيس وزراء إيطاليا السابق رومانو برودي أن اجتماع قادة مجموعة العشرين بروما ينعقد في وقت غير موفق، في وقت كان يمكن أن يساهم حضور قادة روسيا والصين بشكل فعال في هذا الحدث.

وقال برودي خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا: "إن مجموعة العشرين حدث عظيم، لكنه يحدث في لحظة خاطئة. لا يشارك فيه فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بشكل مباشر، لأن كوفيد 19 لا يزال يقسم العالم.. لكنه أمر جيد (تنظيم الحدث) حضوريا بعد عامين".

وتابع قائلا: "قمة العشرين (G20) لو حضرها بوتين وشي جين بينغ شخصيا لكان بإمكان حضورهما إعطاء زخم لهذه الاجتماعات الدولية، ويعد الحضور الشخصي أمرا حيويا وفعالا".

وستنعقد قمة مجموعة العشرين في روما في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري. وسيتحدث رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس الصين شي جين بينغ، في القمة افتراضيا عبر الفيديو كونفرنس.

المصدر: نوفوستي