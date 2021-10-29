إخلاء عدة محاكم غرب ألمانيا بعد بلاغات عن زرع عبوات ناسفة
Reuters
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تلقت عدة محاكم في غرب ألمانيا بلاغات عن زرع عبوات ناسفة في مبانيها، ما دفع السلطات لإخلائها، حسب ما ذكرت صحيفة "Westdeutsche Zeitung"، اليوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة الألمانية تلقت قائمة بأماكن في ولاية شمال الراين-وستفاليا، زعمت البلاغات تفخيخها.
وتشمل هذه القائمة المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف ومركز العدل في فوبرتال.
وأثناء تفتيش المباني، لم يتم العثور على أشياء مشبوهة في أي مكان، وأزالت الشرطة الطوق الذي أحاطت به المباني، ورفعت القيود المرورية التي تسببت في العديد من الأماكن في اختناقات وازدحام في الشوارع.
المصدر: تاس
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