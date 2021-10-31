نجا بأعجوبة.. خالف تعليمات الأمان فاستقبله التمساح بالأحضان! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مطاردة من نوع خاص، بطلاها تمساح وسباح في البرازيل.

وقع الحادث في 23 أكتوبر الجاري في إحدى الغابات التي تحتوي بحيرة تحظى بشعبية بين السياح. وكانت البحيرة المسماة "Lago do Amor" في كامبو غراندي محظورة على السباحين بسبب وجود التماسيح فيها.

وفي ذلك اليوم المشؤوم، رأى الشاب ويليان كايتانو رجلا يدخل المياه المحظورة للسباحة. فأخرج على الفور كاميرته وبدأ في تصويره. وبينما كان الرجل يسبح، ظهر تمساح في البحيرة من العدم وبدأ في مطاردته.

قال كايتانو: "دخل رجل الماء حوالي الساعة 4:40 مساء، وبدأ السباحة في المكان الذي يحظر الدخول إليه.. عند رؤية التمساح، حاول الرجل السباحة بشكل أسرع في الماء".

وأضاف الشاب: "فجأة بدأ التمساح في مطاردته. حاول أن يسبح سريعا ليبتعد، لكن التمساح تمكن من الوصول إليه وإصابة ذراع الرجل، الذي خرج من الماء وذراعه ملطخة بالدماء وخائفا جدا، مؤكدا على أنه لا يعرف أن هناك تمساحا في البحيرة".

المصدر: First Post