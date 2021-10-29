البنتاغون يدعو حلفاء واشنطن لرفع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا

دعا البنتاغون حلفاء الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وآوراسيا، لورا كوبر، يوم الخميس: "أود أن يرفع جميع الحلفاء القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة بمثابة المساعدات".

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وأعادت إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد زودت أوكرانيا بأنظمة "جافيلين" الصاروخية المضادة للدبابات، قائلة إن "ذلك يعتبر مثالا على الوسائل الدفاعية الفتاكة التي قدمناها".

وتابعت: "ولكن لدى العديد من الحلفاء لا تزال القيود قائمة... وأعتقد أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على امتلاك الوسائل التي تحتاجها لحماية نفسها".

المصدر: "تاس"