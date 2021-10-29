البرازيل تسجل 389 وفاة و15268 إصابة جديدة بكورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الخميس، عن تسجيلها 389 وفاة و15268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت البرازيل في المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.
وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.
المصدر: "رويترز"
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