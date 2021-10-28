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زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

أخبار العالم

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة
AP
مؤسس ومدير شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أعلن فيه تغيير اسمها إلى "ميتا".
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أعلن مؤسس ومدير شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق.

يتبع...

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