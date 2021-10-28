زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

أعلن مؤسس ومدير شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق.

يتبع...