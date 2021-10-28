زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم
AP
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أعلن مؤسس ومدير شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".
كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق.
يتبع...
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