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ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن

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ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب فرض مطالب بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا بحق بعض فئات المواطنين.

وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن الدعوى التي رفعها هو والمدعي العام، آشلي مودي، موجهة ضد بايدن والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" ومديرها، بيل نيلسون، وعدد من الهيئات والمدراء الآخرين في إدارة الولايات المتحدة.

واعتبر رافعو الدعوى فرض مطالب التطعيم ضد فيروس كورونا بحق موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها أمرا غير شرعي.

وقال ديسانتيس: "يجب على الناس أن يحددوا خياراتهم بأنفسهم... كلما حاولتم فرض شيء ما... كلما زاد عدم الثقة الذي تخلقونه".

وفي أوائل سبتمبر وقع بايدن على مرسوم يطالب بتطعيم كل المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 ديسمبر.

المصدر: وكالات

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