البنتاغون: وزيرا دفاع تركيا والولايات المتحدة بحثا استبعاد أنقرة من برنامج طائرات "إف-35"

أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا خلالها "تعزيز العلاقات الدفاعية طويلة الأمد".

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وأوضح كيربي في بيان أن أوستن "شكر تركيا على استضافة فريق وزارة الدفاع الأمريكية في أنقرة هذا الأسبوع، لبدء مناقشة القضايا الناجمة عن استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال قمة المناخ في غلاسكو، نهاية الشهر الجاري، مسألة مقاتلات "إف-35"، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة، وخطة استعادة 1.4 مليار دولار دفعتها تركيا مسبقا للحصول على المقاتلات.

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسميا إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف-35"، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

المصدر: RT + وكالات