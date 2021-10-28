كبير الدبلوماسيين الصينيين يلتقي سفير كوريا الشمالية لدى بكين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlyp
أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جي تشي، التقى بسفير كوريا الشمالية في بكين، اليوم الخميس.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الصين ترغب في الحفاظ على علاقات رفيعة المستوى وتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع كوريا الشمالية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.