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ألمانيا.. مداهمة منازل 5 شبان للاشتباه بتحضيرهم هجوما إرهابيا

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ألمانيا.. مداهمة منازل 5 شبان للاشتباه بتحضيرهم هجوما إرهابيا
Reuters
أرشيف
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قال الادعاء العام الألماني إن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت اليوم الخميس منازل 5 شبان غربي مدينة بون، يشتبه بأنهم يخططون لهجوم يستلهم نهج تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

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ولم يعتقل أي من الشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاما، إذ أن القضاة منحوا المحققين أذون تفتيش فقط نظرا لأن أغلب المشتبه بهم من القُصر.

واثنان من المشتبه بهم ألمان، واثنان آخران يحملان جنسية مزدوجة روسية وألمانية، وواحد تركي.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف إن "المشتبه بهم متهمون بالتحضير لهجوم إرهابي مستلهم من مواد دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية"، وأضاف أن نحو 350 شرطيا نفذوا المداهمات.

وسيقوم المحققون بتحليل المواد المصادرة أثناء التفتيش لاستخدامهما كأدلة ضد المشتبه بهم في حال محاكمتهم.

المصدر: رويترز

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