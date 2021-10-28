إيران تدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للجولان وترحب بأول لقاء مباشر بين وفدي لجنة دستور سوريا

دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، مجلس الأمن الدولي إلى العمل بمسؤوليته ودفع إسرائيل لـ"إنهاء احتلالها للجولان السوري ووقف اعتداءاتها على سوريا فورا".

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وأضاف روانجي: "في هذا المجال يجب على مجلس الأمن الدولي العمل بمسؤوليته ودفع الكيان الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فورا، إذ أن اجراءات الكيان المزعزعة للاستقرار تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهدد كذلك السلام والأمن الإقليمي والدولي".

ورفض تخت روانجي الأنشطة الانفصالية أو مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا وقال: "نحن ندين أي مسعى لدعم هذا الأمر".

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الشرق الأوسط والأوضاع الإنسانية في سوريا رحب الدبلوماسي الإيراني بما يقوم به المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، "لجهوده المبذولة لعقد الجولة السادسة من المحادثات المتعلقة بالدستور السوري في جنيف، لا سيما عقد أول اجتماع مباشر بين الرؤساء المشتركين للجنة".

وتابع: "سنواصل كما في الاجتماع الأخير لأعضاء عملية أستانا مع السيد بيدرسون في جنيف، تشجيع الرؤساء المشتركين للجنة من أجل التعاطي البناء والتعاون المبني على روح المرونة والمصالحة".

وأكد تخت روانجي: "نحن نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها من دون أي تدخلات وضغوط خارجية، كما أن تحديد أي مهلة مصطنعة لانتهاء أنشطة اللجنة، أو أي شروط أخرى من هذا النوع، انما يؤثر سلبيا على عمل اللجنة، لذا يتوجب الامتناع عن ذلك، وبالتالي يجب الاطمئنان إلى أن هذه هي عملية سياسية بقيادة سوريا ومتعلقة بسوريا ومسهلة من قبل منظمة الأمم المتحدة".

وأوضح : "وبغية إكمال عمل اللجنة ينبغي بذل جهود جادة في مجالات أخرى أيضا منها إنهاء احتلال أجزاء من سوريا من قبل قوات أجنبية، وبناء عليه يجب أن تخرج جميع القوات الأجنبية الاحتلالية والموجودة بصورة غير شرعية، من دون أي شروط مسبقة أو تأخير".

المصدر: "إرنا"