بايدن ينتقد إجراءات الصين "القسرية والاستباقية" عبر مضيق تايوان

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، بمشاركة رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، "الإجراءات القسرية والاستباقية" التي تقوم بها الصين عبر مضيق تايوان.

ووجه بايدن كلاما قاسيا إلى الصين خلال قمة بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي عقدت افتراضيا، إذ قال لقادة دول المنطقة إن بلاده "تشعر بقلق عميق حيال الإجراءات القسرية والاستباقية التي تقوم بها الصين عبر مضيق تايوان"، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال "تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

بدورها، ردت الصين معتبرة أن تايوان "لا تملك الحق" في الانضمام إلى الأمم المتحدة، بعدما حضت الولايات المتحدة على مشاركة أكبر للجزيرة في المنظمة الأممية.

المصدر: "أ ف ب"