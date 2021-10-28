تسمم مئات الأشخاص في قرغيزستان بعد تناولهم "السوشي"

أفادت وزارة الصحة القرغيزستانية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم بالمأكولات البحرية "سوشي" في شبكة مطاعم بالعاصمة بشكيك إلى أكثر من 300 شخص.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة، اليوم الخميس: "حتى اليوم تم تسجيل أكثر من 300 شخص أصيبوا بالتسمم"، مضيفا أن 40 منهم يرقدون حاليا في المستشفيات.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسمم 253 شخصا. وأوضحت أن حوادث التسمم وقعت في الـ22 والـ23 من أكتوبر الجاري، مضيفة أن اكتشاف حالات جديدة للتسمم يجري بعد جمع المعلومات عن تاريخ المرضى.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى الوزارة على أن كل المتضررين كانوا قد تناولوا مأكولات بحرية "سوشي" في 4 مطاعم تابعة لشبكة المطاعم المعروفة "إمبراطورية بيتزا". وتم في الأسبوع الماضي إغلاق جميع فروع هذه الشبكة لفترة إجراء التحقيق الوبائي.

المصدر: نوفوستي