شرطة كشمير الهندية تعتقل طلاب طب لاحتفالهم بفوز باكستان في مباراة كريكرت

اعتقلت الشرطة في إقليم جامو وكشمير الفيدرالي الهندي طلاب كلية الطب بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بزعم احتفالهم بفوز المنتخب الباكستاني على الهند في مباراة كريكيت.

وقد تم حجز طلاب كلية الطب الحكومية (GMC) ومعهد شير كشمير للعلوم الطبية بموجب أقسام من قانون منع الأنشطة غير المشروعة، وهو قانون هندي لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، كما احتجز مديري الكليات الطبية من قبل شرطة كشمير.

وتقع كشمير في قلب النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، حيث يدعي البلدان أن المنطقة ملك لهما، لكنهما يسيطران فقط على أجزاء منها.

المصدر: "الإندبندنت"