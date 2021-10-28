الشرطة الدينية في نيجيريا تعتقل شابا عرض نفسه للبيع في مزاد

اعتقلت الشرطة الدينية الإسلامية في شمال نيجيريا شابا عرض نفسه للبيع في مزاد، هربا من الفقر المدقع، وفق ما أفاد به مسؤول محلي أمس الأربعاء.

وقال الناطق باسم شرطة "الحسبة"، لاوال ابراهيم فاغي: "اعتقلناه لأنه عرض نفسه للبيع وهو أمر محرم بموجب الشريعة الاسلامية".

واعتقل أليو إدريس البالغ 26 عاما الثلاثاء من قبل شرطة "الحسبة" المكلفة بتطبيق الشريعة الاسلامية في كانو بشمال نيجيريا بعد انتشار صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره حاملا لافتة كتب عليها أنه يعرض نفسه للبيع في مزاد علني يبدأ من 20 مليون نايرا (49 ألف دولار).

وكانو هي من المناطق ذات الغالبية الإسلامية في نيجيريا التي يجري فرض تطبيق الشريعة الاسلامية فيها، الى جانب القانون العام.

المصدر: أ ف ب