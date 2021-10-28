 
مباشر

الشرطة الدينية في نيجيريا تعتقل شابا عرض نفسه للبيع في مزاد

أخبار العالم

الشرطة الدينية في نيجيريا تعتقل شابا عرض نفسه للبيع في مزاد
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlur

اعتقلت الشرطة الدينية الإسلامية في شمال نيجيريا شابا عرض نفسه للبيع في مزاد، هربا من الفقر المدقع، وفق ما أفاد به مسؤول محلي أمس الأربعاء.

وقال الناطق باسم شرطة "الحسبة"، لاوال ابراهيم فاغي: "اعتقلناه لأنه عرض نفسه للبيع وهو أمر محرم بموجب الشريعة الاسلامية".

واعتقل أليو إدريس البالغ 26 عاما الثلاثاء من قبل شرطة "الحسبة" المكلفة بتطبيق الشريعة الاسلامية في كانو بشمال نيجيريا بعد انتشار صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره حاملا لافتة كتب عليها أنه يعرض نفسه للبيع في مزاد علني يبدأ من 20 مليون نايرا (49 ألف دولار).

وكانو هي من المناطق ذات الغالبية الإسلامية في نيجيريا التي يجري فرض تطبيق الشريعة الاسلامية فيها، الى جانب القانون العام.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا