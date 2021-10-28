غواتيمالا تحصل على دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

أفادت وزارة صحة غواتيمالا بوصول دفعة كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، أمس الأربعاء، إلى البلاد.

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وكتبت الوزارة على صفحتها في "تويتر": "حصلت وزارة الصحة والضمان الاجتماعي على 700 ألف جرعة من المكون الثاني للقاح "سبوتنيك V" الذي تقضي باستخدامه الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا".

وإجمالا، حصلت غواتيمالا على 2,5 مليون جرعة من المكون الأول للقاح "سبوتنيك V" الروسي وأكثر من 1,5 مليون جرعة من مكونه الثاني.

وكانت غواتيمالا قد سجلت رسميا لقاح كورونا الروسي في أراضيها في فبراير الماضي.

وحتى الآن بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في غواتيمالا، التي يقطنها نحو 17 مليون شخص، 597 ألف إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 14,8 ألف شخص، وحصيلة المتعافين منه 576 ألف شخص.

وأثناء حملة التطعيم استخدمت سلطات هذه الدولة الأمريكية اللاتينية أكثر من 8,4 مليون جرعة من لقاحات كورونا. وتلقى أكثر من 3,1 مليون شخص جرعتين من لقاحات كورونا.

المصدر: تاس