بلينكن يبحث مع نظيرته السودانية خطوات واشنطن لعودة الانتقال الديمقراطي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لدهم عودة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

Spoke to Sudanese Foreign Minister al-Mahdi to condemn the arrest of civilian leaders in Sudan and to discuss how the U.S. can best support the Sudanese people’s call for a return to civilian-led transition to democracy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 28, 2021

كما أعرب بلينكن خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الخميس، عن إدانته لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين في البلاد.

وفي وقت سابق قررت واشنطن تعليق مساعدتها إلى السودان، وذلك بعد استيلاء الجيش على السلطة الاينين الماضي.

كذلك دانت الدول الأوروبية ما وقع في السودان ودعت إلى المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، والإفراج الفوري على القيادات المدنية التي تم اعتقالها.

من جانبه علق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به.

المصدر: RT + وكالات