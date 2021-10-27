"إن بي سي نيوز": قراصنة روس نشروا ملفات تخص الرابطة الأمريكية للبنادق وطلبوا فدية

قال موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي إن "قراصنة روسا نشروا ملفات تخص الرابطة الوطنية للبنادق في الولايات المتحدة على الويب المظلم، وطلبوا فدية".

وأفاد الموقع الأمريكي بأن المجموعة المعروفة باسم Grief نشرت 13 ملفا على موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء وزعمت أنها اخترقت هيئة الموارد الطبيعية.

وأوضح أن مجموعة القراصنة هددت بكشف المزيد من الملفات إن لم تدفع الفدية، رغم أنها لم تذكر علنا قيمتها.

وأشار الموقع الإخباري الأمريكي إلى أنه مثل العديد من المجموعات التي تستخدم برامج الفدية، غالبا ما تنشر Grief ملفات في محاولة لابتزاز الفدية.

Bad day for NRA, Grief released second part of data. Now this is the data of the 2016 elections.#ransomware#grief#nrapic.twitter.com/S7yS6fPlaY — Sam "Journey" Berenson (@samjberenson) October 27, 2021

ورفضت الرابطة الوطنية للبنادق في الولايات المتحدة التعليق واكتفت بنشر تغريدة قالت فيها إنها "لا تناقش الأمور المتعلقة بأمنها المادي أو الإلكتروني"، مؤكدة أن المنظمة "تتخذ تدابير استثنائية لحماية المعلومات المتعلقة بأعضائها والمتبرعين والعمليات".

“NRA does not discuss matters relating to its physical or electronic security. However, the NRA takes extraordinary measures to protect information regarding its members, donors, and operations – and is vigilant in doing so.”–Andrew Arulanandam, managing dir., NRA Public Affairs — NRA (@NRA) October 27, 2021

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني على نطاق واسع أن Grief هي محاولة لتغيير علامتها التجارية من قبل مجموعة الهاكر الروس الذين استخدموا سابقا لقب Evil Corp، الذي يخضع حاليا لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وذكرت شبكة NBC أن مجموعة من القراصنة تعهدوا بالانتقام ومعاقبة الولايات المتحدة بعد تقارير حول أن مكتب التحقيقات الفدرالي أطاح بمجموعة كبيرة من برامج الفدية.

المصدر: "nbc news"