في رسالة لـ"وول ستريت جورنال".. ترامب يجدد التأكيد على أن انتخابات بنسلفانيا مزورة

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة لإدارة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" جاء فيها أن "افتتاحية إحدى الصحف لم تذكر أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة".

وفي الرسالة التي نشرتها الصحيفة يوم الأربعاء، انتقد ترامب افتتاحية "وول ستريت جورنال" عندما قالت إن جو بايدن فاز بولاية بنسلفانيا بـ80555 صوتا.

وقال للصحيفة: "حسنا، في الواقع تم تزوير الانتخابات، وهو ما لم تفهمه، للأسف، حتى الآن".

ووضع الرئيس السابق عددا من نظريات المؤامرة التي تعد جزءا مما يسمى بـ"الكذبة الكبرى" بما في ذلك أن ولاية كيستون عالجت 10515 صوتا عبر البريد من أشخاص غير موجودين في قوائم الناخبين في ولاية بنسلفانيا على الإطلاق".

كما اتهم ترامب المدعي العام في الولاية بيل بار بالضغط على المدعي العام الأمريكي بيل مكسوين لعدم التحقيق في مخالفات انتخابية.

وتابع قائلا: "وأكثر من ذلك بكثير! هذا هو السبب في أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام المزيفة لا يريدون إجراء تدقيق جنائي كامل في ولاية بنسلفانيا.. في الواقع 80555 بطاقة اقتراع لا تعد شيئا في ظل هذا القدر الكبير من الفساد أو مخالفات الناخبين".

وبشكل عام، أدرج ترامب 20 نقطة لتوضيح حجته.

وحملت الرسالة توقيع قبل دونالد ترامب، مضيفا مقر إقامته بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث انتقل الرئيس السابق بعد مغادرته واشنطن.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"