تركيا تعلن بيع طائرات "بيرقدار" لدولة أجنبية جديدة

أعلنت شركة "بايكار" التركية عن اتساع رقعة صادراتها من طائرات "بيرقدار" المسيرة، وعقد اتفاق مع دولة جديدة لم تسمها، لبيعها دفعة من هذه الطائرات.

وأكدت الشركة في بيان لها أن عدد البلدان التي ستبيعها "بيرقدار TB2 SIHA" ازداد إلى 13 بلدا.

وترجح تقارير إعلامية أن هذه الدولة غير المسماة قد تكون قرغيزستان، حيث أعلن نائب رئيس حكومتها كامشي بيك تاشييف عن خطط بشكيك لشراء طائرات "بيرقدار" من تركيا، وطائرات "أورلان 10" الروسية المسيرة.

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وأشارت التقارير إلى أنه في حال شراء قرغيزستان طائرات "بيرقدار" التركية، ستكو أول دولة بين أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشتري هذه الطائرات.

وبين الدول التي اشترت طائرات "بيرقدار" أذربيجان وأوكرانيا وتركمانستان.

المصدر: إنترفاكس