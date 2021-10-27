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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا الدفاع والأمن

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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا الدفاع والأمن
Reuters PASCAL ROSSIGNOL
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي لويد أوستن
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "اتصال أكار وأوستن ركز على الخطوات حيال وضع أجندة إيجابية قبل اللقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن".

وأعلن أردوغان الأربعاء أنه سيلتقي بايدن في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

وتستضيف غلاسكو الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر الجاري و12 نوفمبر المقبل.

المصدر: "الأناضول" 

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