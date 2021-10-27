وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا الدفاع والأمن
Reuters PASCAL ROSSIGNOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rltd
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "اتصال أكار وأوستن ركز على الخطوات حيال وضع أجندة إيجابية قبل اللقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن".
وأعلن أردوغان الأربعاء أنه سيلتقي بايدن في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.
وتستضيف غلاسكو الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر الجاري و12 نوفمبر المقبل.
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.