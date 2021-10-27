الولايات المتحدة.. التحقيق يستبعد توجيه اتهامات جنائية في مقتل مصورة فيلم "الصدأ"

ورد في تقرير جديد رفع للقضاء الأمريكي أن المسدس الذي استخدم في موقع تصوير فيلم "الصدأ" لم يخضع لفحص دقيق قبل أن يعطى للممثل أليك بالدوين، الذي أطلق منه النار وقتل مصورة الفيلم.

وظهرت تفاصيل جديدة عن الواقعة يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده أدان مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا فيه، وماري كارماك - ألتويس ممثلة الإدعاء من قسم شرطة المقاطعة.

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وقال مندوزا للصحفيين إن موقع التصوير شهد تراخيا في تنفيذ إجراءات السلامة قبل إطلاق النار الذي وقع الخميس الماضي وأودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تدريبات على المشاهد.

وصرح قائد الشرطة وممثلة الادعاء بأنه على الرغم من عدم توجيه اتهامات جنائية إلا أن ذلك لم يستبعد بعد.

وأفادت هانا جوتيريز وهي أحد أفراد الفريق المسؤول عن الأسلحة في موقع التصوير للمحققين بأنها تفقدت المسدسات هناك ولم تجد بها أعيرة حية قبل التصوير.

أما ديف هالز مساعد المخرج في الفيلم فقد أبلغ المحققين بأنه "كان عليه أن يتحقق من كل الأعيرة في المسدس قبل أن يسلمه لبالدوين لكنه لم يفعل ذلك".

المصدر: رويترز