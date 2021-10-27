"رويترز": فرنسا وبريطانيا وألمانيا تأسف لرفض باقري لقاء ممثليها

أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن بلاده وبريطانيا وألمانيا تعرب عن أسفها لرفض كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لقاء ممثليها في أوروبا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "رويترز": "فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تتلق حتى الآن دعوة للقاء إيران".

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وأضاف: "نحن مستعدون للاجتماع في أقرب وقت ممكن ونأسف لأن إيران رفضت مقترحنا للاجتماع اليوم تزامنا مع وجود كني في أوروبا".

المصدر: "رويترز"