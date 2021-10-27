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"رويترز": فرنسا وبريطانيا وألمانيا تأسف لرفض باقري لقاء ممثليها

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Reuters LISI NIESNER
علم إيران
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أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن بلاده وبريطانيا وألمانيا تعرب عن أسفها لرفض كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لقاء ممثليها في أوروبا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "رويترز": "فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تتلق حتى الآن دعوة للقاء إيران".

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وأضاف: "نحن مستعدون للاجتماع في أقرب وقت ممكن ونأسف لأن إيران رفضت مقترحنا للاجتماع اليوم تزامنا مع وجود كني في أوروبا".

المصدر: "رويترز" 

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