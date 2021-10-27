ارتفاع مبيعات السجائر الأمريكية لأول مرة منذ 20 عاما

أفاد تقرير جديد صادر عن لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية أن مبيعات السجائر في الولايات المتحدة ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وبين التقرير أن الزيادة الطفيفة بلغت 0.4% فقط، مشيرا إلى ارتفاع قيمة السجائر المباعة لتجار الجملة وتجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد بنحو 8 ملايين دولار، من 202.9 مليار دولار في عام 2019 إلى 203.7 مليار دولار في عام 2020.

إلا أن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية لم يوضح سبب ارتفاع المبيعات، لكن الارتفاع يتتبع التحولات المماثلة في سلوك المستهلك بسبب وباء كورونا.

هذا وارتفعت مبيعات التجزئة للكحوليات، على سبيل المثال، في ربيع عام 2020 ليس فقط بسبب إغلاق الحانات والمطاعم ولكن لأن المستهلكين كانوا يشربون الكحول بشكل أكبر.

وأفاد الباحثون في العام الماضي في مجلة JAMA Network Open، أن التكرار الإجمالي لاستهلاك الكحول زاد بنحو 14٪ من 2019 إلى 2020.

وانخفضت معدلات تدخين البالغين في الولايات المتحدة منذ عام 2000، وتقف الآن عند حوالي 14٪، وفقا لجمعية Quitline في أمريكا الشمالية، وهي منظمة غير ربحية تروج للإقلاع عن التدخين.

المصدر: CNN