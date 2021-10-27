دونيتسك: القوات الأوكرانية استولت على بلدة عند خط التماس

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد شرقي أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية فرضت سيطرتها على بلدة ستارومارييفكا عند خط التماس في منطقة دونباس.

وقال بوشيلين إن "الاتصال مع البلدة متقطع... ومن الصعب للغاية تحريرها بوسائل سلمية، حيث تم تحصين مواقع القوات الأوكرانية فيها ونصب حاجز تفتيش عند مدخلها".

وأضاف أن قوات دونيتسك لن تتمكن من توجيه ضرب البلدة لأن ذلك سيلحق أضرارا بالمدنيين، وأن دونيتسك قد توجهت إلى المؤسسات الدولية بطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في البلدة المذكورة.

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واتهم بوشيلين أوكرانيا باستفزازات تهدف إلى شن حرب واسعة النطاق واتهام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بها.

وكان العسكريون الأوكرانيون قد نفوا في وقت سابق صحة تصريحات دونيتسك الشعبية عن سيطرتهم على ستارومارييفكا الواقعة في المنطقة العازلة عند خط التماس.

المصدر: نوفوستي